Es gibt viele Gründe, die Menschen dazu bewegen und oft auch zwingen, ihr Land zu verlassen und andernorts Sicherheit und Einkommen für sich und oft auch ihre Familien zu suchen. Oft liegen mehrere vor. Eine dieser Ursachen ist die Klimakrise, die sich in unterschiedlicher Gestalt zeigt: mal in Form anhaltender Dürren, mal mit katastrophalen Niederschlägen und nachfolgenden verheerenden Überschwemmungen, mal mit Gletscherschwund und Geröllawinen in den Hochgebirgen,...