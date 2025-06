Die Vehemenz der Debatte und der Gesetzesverschärfungen gegen staatlich unerwünschte Migrantinnen und Migranten verstärken den bereits in der Bundestagswahl von SPD bis AfD vermittelten Eindruck, es handele sich um das Jahrhundertthema schlechthin. Der empirische Blick der Sozialforschung auf globale und historische Trends in der Migration entlarvt dies dagegen als realitätsferne Propaganda. So gehöre mit der Vorstellung aufgeräumt, es handele sich um eine noch nie ...