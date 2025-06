Auf den Sieg über Nazideutschland folgte in der sowjetischen Besatzungszone der Aufbau eines Agrarsystems auf den Trümmern reaktionärer ostelbischer Gutsherrschaft. Nach Enteignung und Vertreibung der Großgrundbesitzer folgte 1945 und 1946 die Bodenreform. Sie ermöglichte eine gerechte Landverteilung zugunsten von Kleinbauern, Landarbeitern und Pächtern. In den Westgebieten – der späteren BRD – gaben die Großagrarier in der Landwirtschaft weiter den Ton an. Der Ansc...