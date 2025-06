Schon nach der dritten Station fällt die Orientierung schwer. Und das liegt nicht nur an den Weinen, die Friedl Umschaid ein paar Meter unter der Erde ausschenkt. Der »Labyrinthkeller« in Herrnbaumgarten im östlichsten Zipfel des Weinviertels trägt seinen Namen zu Recht. Mehr als ein Dutzend verschiedene Weinkeller hat der Winzer in den vergangenen 30 Jahren in mühevoller Arbeit miteinander verbunden. Und so geht es bei spärlicher Beleuchtung treppauf und treppab. A...