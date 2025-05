Der Raum ist fast dunkel, nur weiße Metallrahmen von Betten sind zu erkennen. Es scheint ein großer Saal mit vielen Abteilen zu sein, Käfige, aber ohne Gitter, mit Glasabtrennungen. Weit hinten hohe Außenfenster, gelegentlich zucken blaue Lichter vorbei. In der anderen Ecke ihres Käfigs ahnt Becky ein Baby in einem Gitterbett, ab und zu weint es leise. Becky ist neun Jahre alt und heißt gar nicht Becky, sie würde aber gern so sein wie die beste Freundin von Tom Saw...