Am Abend des 27. September 2024 stiegen über dem dichtbesiedelten Viertel Haret Hreik in den südlichen Vororten Beiruts riesige Rauchschwaden auf. Israel erklärte, das Hauptquartier der Hisbollah zerstört zu haben, und setzte seine verheerenden Angriffe auch am nächsten Morgen fort. Zu diesem Zeitpunkt kursierten bereits Gerüchte, die Hisbollah (Partei Gottes) habe den Kontakt zu Hassan Nasrallah verloren, der seit 32 Jahren Generalsekretär der weltweit stärksten be...