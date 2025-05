Anders als in Deutschland – mit der einmaligen Ausnahme von Berlin in diesem Jahr – ist der 8. Mai in Frankreich ein gesetzlicher Feiertag. Feiernd gedacht wird der Niederlage Nazideutschlands und der faschistischen Achsenmächte sowie des Endes des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa am 8. Mai 1945. Denn um 2.41 Uhr an jenem Tag unterzeichnete in Reims der Wehrmachtsgeneral Alfred Jodl die Kapitulation – dagegen fand das Kriegsende an der »Ostfront« am 9. Mai und im P...