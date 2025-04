Von Gewerkschaften ist in der Ukraine in den vergangenen drei Jahren wenig bis nichts zu hören. Der externe Beobachter kann sich mit gutem Grund die Frage stellen, ob es sie überhaupt noch gibt – jedenfalls jenseits einer Funktionärsblase in irgendwelchen Kiewer Büros. Das hat seine Gründe – historische und solche, die in der politischen Ökonomie des Krieges wurzeln. Auch in den 31 Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit vor dem Krieg waren die Gewerkschaften nich...