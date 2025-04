Veteranenverbände, christliche und andere Rechte in den USA haben regelmäßig gegen die Antikriegsproteste der »Peaceniks« und internationalistischen Linken mobilgemacht. Nachdem im April 1967 Massendemonstrationen der Friedensbewegung stattgefunden hatten, formierte sich als Antwort am 13. Mai in New York City eine »antikommunistische Parade« zur Unterstützung der US-Truppen in Vietnam mit rund 70.000 Teilnehmern. Mit an der Spitze des Marschs der »Patrioten«, die »...