Der »Amerikanische Krieg«, so nennt man den Vietnamkrieg in dem Land, das einen der brutalsten imperialistischen Feldzüge seit dem Zweiten Weltkrieg erleiden musste. Der Begriff »Vietnamsyndrom« steht für das Debakel dieses Kolonialkriegs, an dessen Ende die Militärmacht USA scheiterte – trotz bedingungsloser Unterstützung von ­NATO-Ländern wie der BRD. Der Genozid am vietnamesischen Volk rief weltweit Widerstand hervor. Die Bilder des unrühmlichen Endes dieses Inte...