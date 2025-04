»Sie versprühten so viel Agent Orange, dass man am Ende ganz nass war«, erinnert sich die Frankovietnamesin Tran To Nga an den Tag im Dezember 1966, an dem sie zum ersten Mal mit dem Herbizid in Berührung kam. Transportmaschinen des Typs »Fairchild C-123« hatten sich im Tiefflug genähert und ein weißes Pulver herabrieseln lassen. »Das Puder verwandelte sich in eine klebrige Flüssigkeit, die meinen Körper umschloss. Ich musste husten und hatte das Gefühl, zu ersticke...