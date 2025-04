In diesem Jahr endet in den USA etwas, das zehn Jahre währte und wohl kaum jemand außerhalb ihrer Grenzen je für möglich gehalten hätte. Als Vietnam am 30. April 2015 jenen Tag vor 40 Jahren feierte, an dem es mit der Befreiung von Saigon über die Vereinigten Staaten triumphierte, begann dort unter der Regie des Verteidigungsministeriums eine beispiellose Propagandakampagne zur Glorifizierung und Rechtfertigung des von den USA entfesselten bis dahin weltweit längste...