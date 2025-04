Nicht alle gedenken des sogenannten Indochinakriegs als einer Abfolge von Verbrechen. Acht Jahre dauerte er, von 1946 bis 1954, und rund eine halbe Million Menschen fiel ihm zum Opfer. Doch erst vor kurzem gab es in Frankreich eine Fernsehwerbung, die ihn als glorreiche Episode darstellte. Eine Krankenversicherung für Staatsbedienstete, die sich vor allem an Berufssoldaten und Polizeiangehörige wendet, startete ihre TV-Werbung mit Bildern aus dem Kolonialkrieg in In...