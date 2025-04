1. Was ist die junge Welt? Die junge Welt ist eine linke, unabhängige, überregionale Tageszeitung mit Sitz in Berlin und einer verkauften Auflage von derzeit mehr als 21.000 Exemplaren pro Tag. 2. Woher kommt die junge Welt? Sie wurde 1947 in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet, war in der DDR zuletzt die meistverkaufte Tageszeitung und wurde 1991 von der Treuhandanstalt an ein Berliner Unternehmen verkauft, das die Zeitungsproduktion jedoch am 5. April 1995 e...