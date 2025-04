Die Bundesrepublik Deutschland feiert sich gerne als Musterländle der Pressefreiheit. In der jährlich von der prowestlichen NGO »Reporter ohne Grenzen« (Reporters sans frontières, RFS) vorgelegten »Rangliste« durfte sich die BRD 2024 freuen, in die »Top ten« der Länder mit entsprechend garantierter Pressefreiheit aufgestiegen zu sein. Im Jahr davor rangierte das Land noch auf dem 21. Platz. Ganz unten auf dieser »Rangliste« stehen all jene Staaten, die allgemein aus...