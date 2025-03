Seit in digitalen Kanälen so gerne mündlich gedacht und erzählt wird, hat sich der Stellenwert des Buches verändert. Es wird zu einem Anhängselprodukt des andauernden Geredes. Das muss nicht einmal schlecht sein, jedenfalls wenn man den ersten Philosophen glauben will. Dass Waren bisweilen einen mystischen Charakter annehmen, ist bekannt. Dass diese Mystik mit Wert oder Gebrauch wenig zu tun hat, erschließt sich von selbst. Fraglich ist, ob das, was heute als »Merch...