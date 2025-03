»Was da kommt, ist keine neue Kollegin. Es ist unsere kollektive Geistesarbeit, im Dienste von Krawattenidioten.« So Dietmar Dath über künstliche Intelligenz. Was der Genosse da richtig sagt, ist folgendes: Während Schwätzer aller Länder behaupten, die KI sei ein Werkzeug, das entweder unser Leben unermesslich verbessern oder ein für alle Mal vernichten wird, wissen Marxisten, dass es, wie schon bei der Dampfmaschine, nicht um die Werkzeuge geht, sondern um das, was...