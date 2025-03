»In Melanesien bezeichnet der Schenker die prächtigsten Geschenke, die er dem rivalisierenden Häuptling zu Füßen legt, als seinen Abfall«, heißt es an einer Stelle von Georges Batailles »Die Aufhebung der Ökonomie«. Darin treibt der Autor ein Prinzip auf die Spitze, das Marcel Mauss zufolge am Ursprung aller Vergemeinschaftungsformen steht. In seinem 1925 erstmals veröffentlichten »Essai sur le don« stellt Mauss nicht ohne Ernüchterung fest, dass der Gabentausch sel...