Die Moral hat in unserer Zeit keinen guten Leumund. Nicht selten ist die öffentliche Kritik an ihr auch berechtigt – insofern mit Moral Politik gemacht wird. Die eine Seite der Gleichung einfach zu streichen und nur noch Politik stehen zu lassen, ist nur scheinbar radikal. Wo Politik jede moralischen Zielsetzungen sein lässt, verfällt sie in eitle Spielerei oder Nihilismus. Noch der oft zur Bibel des Amoralismus stilisierte »Fürst« Machiavellis endet mit einer nicht...