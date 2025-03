Radikale Politikwissenschaft gibt es nicht. Die zweifache Einschränkung, die für Hiesige am Befund nichts ändert, lautet: Radikale Politikwissenschaft gibt es nicht in diesem Land, jedenfalls nicht mehr. Von Anfang an klebte an der Politikwissenschaft Westdeutschlands, als eigenständige Disziplin überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, die Eigenschaft, im wesentlichen Legitimationslehre bestehender Verhältnisse und Institutionen zu sein. Man konnte es ...