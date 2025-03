In der Frage, wie man schreiben soll, steckt die, wie zu leben geht. Kein Autor vermag Haltung zu fingieren. Nur was eingenommen wurde, kann sich im Stil widerspiegeln, kann mehr als den Eindruck gepresster Selbstüberredung machen. Was der Autor nun einnimmt, muss er zuvor verinnerlicht haben. Ein Teil davon mag in ihm bereits angelegt sein, den größeren Anteil hat Training. Die übliche Beziehung von In­spiration und Transpiration eben. Haltung ist verarbeitete Erfa...