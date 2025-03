Refaat Alareer, Schriftsteller und Professor für Englische Literatur und Kreatives Schreiben an der (längst in Schutt und Asche gelegten) Islamischen Universität von Gaza, wurde am 23. September 1979 in Schudschaija, Gaza-Stadt, geboren. Er sagte von sich: »Jeder meiner Schritte, alle Entscheidungen, die ich traf, waren von der israelischen Besatzung (gewöhnlich negativ) beeinflusst. Als Kind warf ich Steine auf israelische Militärjeeps, ließ Drachen steigen und las...