Wie kann ein Buch zugleich dermaßen vergnüglich und dermaßen bedrückend sein? Dmitrij Kapitelman verfügt über ein ganz eigenes Talent: Leichtigkeit der ironischen Beobachtung, fragende Distanz, nachdenklich, mit freundlichem Lächeln. In diesen seinen Stil habe ich mich gleich verliebt. Und auch mit dem Bedrückenden spricht er mir aus dem Herzen, »seit der Krieg uns in einen Graben zieht«. 1986 wurde er in Kiew geboren. 1994 kam er als jüdischer Kontingentflüchtling ...