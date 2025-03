Er sei »kein Arschloch, er weiß halt einfach nicht so richtig, wie man lächelt«, redet Gym-Betreiber Jürgen in Helene Hegemanns viertem Roman »Striker« einen Sparringspartner schön, den Hauptfigur N probieren soll. Die hat einiges vor der Nase: Ihr Kontostand ist dauerhaft unter Null, die Affäre mit einem Regierungsmitglied ist in die romantische Roboterphase getreten, im Treppenaufgang hausiert eine Grenzgängerin ihrer Privatsphäre, und zudem steht der Cage Fight ...