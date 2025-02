Am Morgen des 16. Juni 1976 strömten rund 20.000 Schulkinder in Soweto, einem Township im südafrikanischen Johannesburg, auf die Straßen. Sie protestierten gegen die Einführung von Afrikaans – der Sprache der weißen Siedlerkolonialisten – als Unterrichtssprache an schwarzen Schulen. Obwohl sie friedlich durch die Stadt liefen, rückten bald mehr als 1.500 Polizisten des Apartheidregimes an. Sie sprangen aus Fahrzeugen der Firma Daimler-Benz und hetzten Hunde auf die...