Die Entstehung der Sozialen Arbeit in Deutschland und Europa ist eng mit kolonialen Herrschaftsstrukturen verwoben. Im Forschungsprojekt »Soziale Arbeit als koloniales Wissensarchiv?« nehmen wir diese Verflechtungen in den Blick und untersuchen, wie sich die Ursprünge der Profession im Kontext des deutschen Kolonialismus entwickelten und welche Spuren dies hinterlassen hat. Wir betrachten die Soziale Arbeit als historisch gewachsenes Wissensarchiv, in dem koloniale...