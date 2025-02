Millionen Menschen in Europa müssen mit der Angst vor extremen Mietsteigerungen leben. In Spanien kommt noch die Furcht hinzu, von einer Nazitruppe belästigt zu werden, wenn man gerade nicht zahlen kann oder sich in einem juristischen Streit mit dem Vermieter befindet. Die Regierung hat daran bisher wenig geändert. Ein Maßnahmenkatalog, den sie beschlossen hat, erlaubt es den rechten Schlägern weiterhin, ihren Job ganz legal zu verrichten, während Mieterverbände be...