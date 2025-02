Die klirrende Kälte brennt in den Nasenlöchern. Auf dem Asphalt ist eine Pfütze aus Urin gefroren. In einem U-Bahneingang vor einer Filiale des Drogeriemarktes Rossmann in Berlin-Reinickendorf sitzt ein alter Mann auf einem Haufen schmutziger Decken. Sein Gesicht ist rot und geschwollen. Er schlottert am ganzen Körper, zieht einen grauen Handschuh aus und zählt die Münzen in seinem Pappbecher. Verstohlen verstaut er zwei Eineuromünzen in seiner Hosentasche und schi...