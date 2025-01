Am Donnerstag meldet dpa: »Gut jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland hat einer Umfrage zufolge noch nie etwas von den Begriffen Holocaust oder Schoah gehört. In Deutschland sagten dies auf eine entsprechende Frage zwölf Prozent der befragten 18- bis 29jährigen.« Außerdem wissen 40 Prozent der Absolventen des hiesigen Bildungssystems nicht, dass bis zu sechs Millionen Juden ermordet wurden, sondern nennen niedrigere Zahlen. Die Umfrage hatte im November 2023 i...