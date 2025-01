Eran hat mich gebeten, einen historischen Brief vorzulesen. Die Überschrift lautet »Jüdisch-arabische Demonstrationen gegen die Besatzung«: »Wir Bürger Israels protestieren und verurteilen Sie wegen Ihrer Ignoranz, Ihrer Härte und Ihrer Blindheit. Der Mord in Rafah entlarvt das wahre Gesicht der Knesset, der Regierung und des zionistischen Regimes als Ganzes. Der Mord in Rafah widerlegt die von Ihnen allen akzeptierte Lüge über die vernünftige Besatzung. Eine vernün...