Es ist kaum möglich, in so kurzer Zeit Wesentliches zum Palästina-Israel-Konflikt zu sagen. Nur dies: Der Konflikt hat nicht am 7. Oktober 2023 begonnen, wie manche Massenmedien glauben machen. Er geht zurück auf das Jahr 1948, als israelische Terrorgruppen 75.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Zwei Drittel Palästinas fielen damals unter ihre Macht. Seit nunmehr 15 Monaten herrscht in Gaza ein Inferno, das sich mit dem Wort Krieg kaum beschreiben lässt; es kl...