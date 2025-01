Es ist für mich eine große Freude, in dieser Stadt zu sein, in der Stadt, in der Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ihre Warnungen vor dem Krieg aussprachen. Der berühmte irische Gewerkschafter James Connolly sagte angesichts des Ersten Weltkriegs: »Es gibt keinen humanen Krieg, ein zivilisierter Krieg existiert nicht. Jede Kriegführung ist unmenschlich, jede Kriegführung ist barbarisch.« Und dennoch sehen wir uns mit einer neuen Kriegsgefahr konfrontiert. Die Gesch...