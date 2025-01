Die ersten Sätze dieses Vortrages wurden am Morgen des 8. Dezember 2024 geschrieben. Nach ihrem schnellen Vormarsch eroberten die Oppositionsgruppen an diesem Morgen Damaskus, und wir erfuhren, dass Baschar Al-Assad Syrien bereits verlassen hatte. Wie allgemein bekannt ist, ist der Sturz des syrischen Regimes, den wir Anfang letzten Monats miterlebt haben, das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem westlichen Imperialismus und Israel. In den vergangenen 20 Jahren ...