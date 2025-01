Das Tempo der Veränderungen in der Welt ist rasant. Viele Menschen fühlen sich wie in einem Strudel, in Verwirrung und Unordnung. Aber über dem Staub des Chaos ist die Richtung deutlich auszumachen. Nach 500 Jahren westlicher Vorherrschaft, die ihren Ursprung in Plünderung und Sklaverei hatte, verlagert sich der wirtschaftliche Schwerpunkt unserer Zeit nach Asien. Dies geschieht in Schüben, denn die Vereinigten Staaten von Amerika geben ihre Hegemonie nicht einfach ...