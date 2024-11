Als am 8. Mai 1945 in Europa die Waffen schwiegen, lag der Kontinent in Schutt und Asche. Wer hat nicht sofort die Bilder von zerbombten und verwüsteten Städten vor Augen? Diese Bilder zeigen eindringlich, wie der von Nazideutschland entfesselte Krieg sich aufs eigene Land auswirkte. Doch wie groß und flächendeckend waren die Zerstörungen in den deutschen Städten und Dörfern? Von den rund 18,8 Millionen Wohnungen im Deutschen Reich waren knapp 4,8 Millionen zerstört...