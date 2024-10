Jedes Jahr wieder ist es schwierig, in der Unmenge an Neuerscheinungen das passende Buch zu finden. Für ausführliche Rezensionen mangelt es oft an Platz. Die folgenden kurzen Hinweise gelten Veröffentlichungen, die gleichwohl nicht unbeachtet bleiben sollten: einem Sachbuch, zudem vier Romanen.

Beängstigend

Andere Staaten haben einen Geheimdienst, Deutschland aber hat einen Verfassungsschutz. Mit gutem Grund, denn schließlich ist es das Grundgesetz, das unser a...