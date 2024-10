Im Sommer 1943 errichten die Nazis in der Nähe von Nordhausen ein Außenlager des KZ Buchenwald. An die 10.000 Menschen mussten unter dem Berg Kohnstein in ehemaligen Stollen eine Raketenfabrik aufbauen. Die von den Faschisten als »Wunderwaffe« gepriesene »V 2«-Rakete wurde hier produziert. Die Bedingungen waren grausam. Anfangs gab es keine Baracken, die Häftlinge mussten schlafen, wo sie arbeiteten: unter Tage. Monatelang sahen sie kein Tageslicht. Latrinen waren ...