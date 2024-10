Emil Baum wurde am 11. Januar 1940 im KZ Mauthausen ermordet. Als sein Urenkel Daniel Engel im Juli 2020 einen Stolperstein für seinen Urgroßvater an dessen letztem Wohnort in Landstuhl verlegen lassen wollte, wurde ihm das von den dortigen Behörden verweigert.

Ernst Siegfried Wiedau überlebte das mörderische »Schuhläuferkommando« im KZ Sachsenhausen und den Todesmarsch nach Bergen-Belsen. Dort wurde er von alliierten Truppen befreit. In einem DP-Camp wartete er ...