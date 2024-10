Als Mittfünfziger mit DDR-Hintergrund befindet man sich in Sachen Westmusik stets in einer Art nachholender Entwicklung. Alles muss nachbesorgt, angelesen und angehört werden – bis man merkt, dass man sich hier möglicherweise nachträglich eine Jugend draufgeschafft hat, die gar nicht die eigene war. Es gab eben eine mehr als sichtbare Sperre, die – abgesehen davon, was übers Westradio ins Land kam – davon abhielt, Westmusik rasch nach ihrem Erscheinen zu hören. Ins...