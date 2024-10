Das osteuropäische Schtetl ist eine von »fatum« und »nomos« beherrschte Welt: In ihr deutet jedes herannahende Unwetter auf eine Sintflut hin und jeder Regentropfen, der zu Boden fällt, ist eine Träne von weinenden Engeln. In Manès Sperbers »Die Wasserträger Gottes« setzt sich die religiöse Weltsicht bis in die Deutung der profansten Ereignisse fort: Naturphänomene erscheinen als von höherer Ordnung ausgehende Unterweisungen, alltägliche Unterdrückung ist demnach n...