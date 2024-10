Viele wussten 1989, dass es eine politische Krise ist, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Ein letztes Mal beriefen sich viele Leute auf Lenin. Noch segelte Gorbatschows Perestroika unter dem Banner eines wiederbelebten Lenin, und selbst die SED-PDS bekannte sich damals zum Leninschen Erbe. Lang ist es her. Es war eine Zeit, in der die DDR, ihre Verbündeten und die Führungsmacht Moskau tief in mehreren Krisen steckten. Da war die gesells...