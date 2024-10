Das Ende der DDR bedeutete für ihre Frauen einen rechtlichen Rückschritt um eine ganze Epoche: Noch stritt sich die neue Frauenbewegung, was aufhebens- und was verdammenswert sei am DDR-Sozialismus, da erübrigte sich die Abwägung auch schon. Keines der DDR-Gesetze galt mehr. Kontinuitäten des sozialistischen Systems in irgendeinem Bereich, also auch in der Familien- und Sozialpolitik, sollte es nicht geben. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelte wieder das Familienrecht...