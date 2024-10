Kaum war die DDR gegründet, intensivierte sich der innerdeutsche Kalte Krieg. Antikommunistische Frontorganisationen kämpften gegen den inneren Feind in der Bundesrepublik und gegen die DDR. Das Ziel der US-Politik war es, das Potential der Bundesrepublik in die wirtschaftlichen und militärischen Strukturen des Westens zu integrieren. Ab Ende 1950 wurde dieses Ziel auch von Großbritannien und Frankreich geteilt. So sollte die Gefahr entschärft werden, die von einem ...