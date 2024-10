Am 30. Mai 1949, als der III. Deutsche Volkskongress in Berlin die Verfassung für eine deutsche demokratische Republik verabschiedete, war die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKiD) bereits zehn Monate alt. Darauf basierend hatte die Synode einen zwölfköpfigen Rat gewählt. Überraschend war nicht der hochgeachtete Repräsentant des kirchlichen Antifaschismus Martin Niemöller als Ratsvorsitzender gewählt worden, sondern der Berliner Bischof Otto Di...