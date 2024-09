Für die einen ist es das größte Investitions- und Reformprogramm auf dem Gebiet des Klimaschutzes und der »sauberen« Energieträger in der Geschichte der USA. Für andere ist es einfach nur »grüner Quatsch«. Donald Trump hat mehrfach angekündigt, dass er das Herzstück des Vorhabens, den »Inflation Reduction Act« vom 16. August 2022, abgekürzt IRA, abschaffen werde, sollte er die Präsidentenwahl am 5. November gewinnen. Ob er das wirklich will und kann, ist ungewiss. E...