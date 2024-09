Der Mekong entspringt im Hochland von Tibet und fließt auf 4.900 Kilometern Länge durch sechs Länder. Fischer in Kambodscha oder Myanmar sind von dem mächtigen Strom so abhängig wie Reisbauern am ausgedehnten Delta, wo der Fluss ins Südchinesische Meer mündet. Als Transportweg hat der Mekong enorme Bedeutung, auch für den relativ jungen Tourismussektor in Vietnam oder Thailand. Dazu kommt der Artenreichtum am und im Wasser. Die Biodiversität wird weltweit nur vom Am...