In fünf Manövern um die Welt: Zwei Monate dauerte die Reise, die die deutsche Luftwaffe im Rahmen ihres Großmanövers »Pacific Skies« absolvierte und die sie alles in allem über drei Weltmeere auf vier Kontinente führte. Dabei nahm sie an fünf großen Kriegsübungen teil: »Arctic Defender« in Alaska; »Nippon Skies« in Japan; »Pitch Black« in Australien, »Rimpac 2024« auf Hawaii und »Tarang Shakti« in Indien. Das Ziel? »Stärke zeigen«, so schallt es einhellig aus Politi...