Zwei Spielfilme waren in der DDR Thälmann gewidmet, beide zweiteilig. 1954 bzw. 1955 kamen Kurt Maetzigs »Ernst Thälmann – Sohn seiner Klasse« und »Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse« in die Kinos. Gut drei Jahrzehnte später, 1986, folgte ein – verglichen mit den Maetzig-Filmen weitaus weniger bekannter – Fernsehzweiteiler, bei dem Ursula Bonhoff (Teil eins) und Georg Schiemann (Teil zwei) Regie führten. In allen vier Filmen tritt Thälmann als nahezu mythische Fi...