Wenige Tage nach dem Reichstagsbrand und kurz vor der schon nicht mehr »freien« Reichstagswahl am 5. März 1933 fiel auch der KPD-Vorsitzende den Nazis in die Hände. Am Nachmittag des 3. März verhafteten Polizeibeamte Ernst Thälmann zusammen mit seinem Sekretär Werner Hirsch in einem konspirativen Quartier in Berlin-Charlottenburg, das er bereits mehrmals genutzt hatte. Die Polizei war durch Bekannte der Quartiergeber auf die Anwesenheit Thälmanns hingewiesen worden....