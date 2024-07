Der Taxifahrer Silvio Mucci ist gerade in einer Bar in Monte Castro, einem Vorort von ­Buenos Aires, als ich ihn treffe. Die Gegend wird vor allem von Menschen der Mittelklasse bewohnt, eine große Mehrheit von ihnen wählte 2023 Javier Milei. Silvio war einer von ihnen. »Heute muss ein Taxifahrer mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen«, erzählt er. »Wir sind nicht begeistert über die Entwicklungen«, so der 64jährige, »aber die...